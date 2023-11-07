7 ноября, 04:39,
обновлено 7 ноября, 04:52
Военная операция на Украине

В Севастополе в результате падения обломков БПЛА пострадал мужчина

Артем Геодакян/ ТАСС, архив
© Артем Геодакян/ ТАСС, архив

У него перелом руки

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Мужчина пострадал в результате падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Севастополе.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

ЧП произошло в Андреевке. "По уточненной информации от спасательной службы Севастополя, обломки от сбитого БПЛА также упали во дворе одного из частных домов в Орловке. Пострадал мужчина", - написал Развожаев.

Он отметил, что у пострадавшего перелом руки, угрозы жизни нет.

Губернатор добавил, что фрагменты сбитых беспилотников также упали в районе Качи. "Серьезных повреждений зданий и коммуникаций в Севастополе не зафиксировано", - подчеркнул Развожаев. 

Теги:
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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