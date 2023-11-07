В Севастополе в результате падения обломков БПЛА пострадал мужчина

У него перелом руки

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Мужчина пострадал в результате падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Севастополе.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

ЧП произошло в Андреевке. "По уточненной информации от спасательной службы Севастополя, обломки от сбитого БПЛА также упали во дворе одного из частных домов в Орловке. Пострадал мужчина", - написал Развожаев.

Он отметил, что у пострадавшего перелом руки, угрозы жизни нет.

Губернатор добавил, что фрагменты сбитых беспилотников также упали в районе Качи. "Серьезных повреждений зданий и коммуникаций в Севастополе не зафиксировано", - подчеркнул Развожаев.