На внутренней стороне МКАД грузовик опрокинулся на проезжую часть

Движение в районе происшествия затруднено, заняты две полосы из пяти

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Грузовой автомобиль с грузом опрокинулся на проезжую часть на внутренней стороне 52-го км МКАД. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внутренней стороне 52-го км МКАД грузовой автомобиль с грузом опрокинулся на проезжую часть. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, движение в районе происшествия затруднено, заняты две полосы из пяти.