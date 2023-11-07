7 ноября, 04:50

На внутренней стороне МКАД грузовик опрокинулся на проезжую часть

© Официальный Telegram-канал Дептранса Москвы

Движение в районе происшествия затруднено, заняты две полосы из пяти

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Грузовой автомобиль с грузом опрокинулся на проезжую часть на внутренней стороне 52-го км МКАД. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внутренней стороне 52-го км МКАД грузовой автомобиль с грузом опрокинулся на проезжую часть. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, движение в районе происшествия затруднено, заняты две полосы из пяти. 

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© Информационное агентство ТАСС
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