В Новокузнецке микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем

Пострадали пять человек

КЕМЕРОВО, 7 ноября. /ТАСС/. Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем Honda, в результате чего пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 07:00 (03:00 мск) на 2-м км автодороги "Обход Новокузнецка". На место незамедлительно прибыли экипажи Госавтоинспекции. Предварительно установлено, что 36-летняя женщина, управляя автомобилем Honda Fit, выезжала со второстепенной на главную дорогу и не предоставила преимущество движения автобусу Ford Transit, перевозившему работников одного из местных предприятий", - говорится в сообщении.

Травмы получили оба водителя и три пассажира микроавтобуса. Прочие обстоятельства ДТП устанавливаются.