Спикер думы Североуральска Ильин погиб в ДТП

Столкновение автомобилей Lada и Hyundai произошло на трассе в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Спикер Думы Североуральска погиб, еще два человека пострадали в результате столкновения автомобилей Lada и Hyundai на трассе Серов - Североуральск - Ивдель в Свердловской области.

"По предварительным данным, на 15-м км автодороги Серов - Североуральск - Ивдель произошло столкновение автомобилей Lada Priora и Hyundai Solaris. В результате аварии один человек погиб, еще двум причинены травмы различной степени тяжести. Медики оказывают помощь пострадавшим", - сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД.

В думе Североуральска корреспонденту ТАСС подтвердили, что погибший - их спикер Виктор Ильин. Его избрали от партии "Единая Россия".