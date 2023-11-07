В Иркутской области арестовали подозреваемого в получении взяток мэра района

По версии следствия, размер незаконного вознаграждения составил 4,7 млн рублей

ИРКУТСК, 7 ноября. /ТАСС/. Суд в Иркутской области отправил под стражу до 3 января 2024 года мэра Катангского района Сергея Чонского, которому предъявили обвинение в получении взяток от предпринимателей на 4,7 млн рублей за предоставление им преимущества на торгах для поставок дизельного топлива. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

"Прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения. Кировский районный суд Иркутска с учетом позиции прокурора заключил 57-летнего мужчину под стражу до 3 января 2024 года включительно", - сказали в пресс-службе.

О возбуждении уголовного дела в отношении Чонского по ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток в крупном и особо крупном размерах) следственное управление СК РФ по региону сообщило 6 ноября. По версии следствия, в 2023 году чиновник получал от предпринимателей взятки за предоставление им преимуществ на аукционах и последующего заключения договоров на поставки дизтоплива. Мэра задержали.

Летом 2022 года прокуратура региона сообщала, что Чонский в обход конкурентных процедур оформил у нефтяной компании заем сырой нефти, гарантировав ее оплату за счет бюджета. До начала торгов и определения победителя фактически нефть была уже отгружена конкретному предпринимателю, частично с использованием для этого автомобилей родственников мэра. Позднее в своем Telegram-канале мэр написал, что не считает себя нарушившим закон, так как действовал в интересах населения, чтобы не сорвать отопительный сезон.

В июле 2022 года решением суда Чонский был досрочно лишен полномочий, однако победил на выборах в сентябре и вновь возглавил Катангский район.