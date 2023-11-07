Устроивший стрельбу в центре Москвы боксер готов компенсировать ущерб пострадавшим

В результате ЧП три человека получили огнестрельные ранения, один - перелом костей носа

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Боксер Никита Иванов, устроивший стрельбу у ресторана в центре Москвы, в результате чего пострадали четыре человека, заявил, что готов компенсировать пострадавшим ущерб, передает корреспондент ТАСС из зала суда, где решается вопрос об аресте обвиняемого.

"Я хочу извиниться перед этими ребятами, готов полностью оплатить их лечение. Мне жаль, что так получилось", - сказал Иванов в суде.

Он отметил, что у него не было иного выхода, кроме как применить силу и оружие. "Эти люди оскорбили мою девушку и меня. Я попросил извиниться, но меня ударили и понеслось. Меня повалили на землю, били ногами. Я стрелял только по ногам", - сказал он. Из материалов дела, оглашенных в суде, следует, что Иванов был судим 10 лет назад, получив условное наказание. В настоящий момент является безработным. По его словам, ранее он служил в полиции, а сейчас осуществляет подготовку сотрудников МВД.

По данным прокуратуры, вечером 5 ноября около ресторана на Шлюзовой набережной Иванов, будучи в нетрезвом состоянии, в ходе бытового конфликта устроил драку, а потом открыл стрельбу из травматического пистолета. Пострадали четыре человека: трое получили огнестрельные ранения, один - перелом костей носа. Он обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).

В 2013 году Иванов выиграл чемпионат Европы по боксу.