Над Брянской областью силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа

Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз

ТАСС, 7 ноября. Российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Суземским районом Брянской области.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Суземским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.

По словам главы региона, оперативные и экстренные службы работают на месте. В Минобороны РФ уточнили, что атака была пресечена в 17:00 мск.