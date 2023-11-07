7 ноября, 14:55,
обновлено 7 ноября, 15:21
Военная операция на Украине

Над Брянской областью силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа

Андрей Рубцов/ ТАСС
© Андрей Рубцов/ ТАСС

Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз

ТАСС, 7 ноября. Российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Суземским районом Брянской области.

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Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Суземским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.

По словам главы региона, оперативные и экстренные службы работают на месте. В Минобороны РФ уточнили, что атака была пресечена в 17:00 мск. 

Теги:
УкраинаРоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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