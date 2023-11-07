В ДТП в Махачкале пострадали четыре человека

Состояние пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести

МАХАЧКАЛА, 7 ноября. /ТАСС/. Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в результате ДТП с участием порядка 10 автомобилей в пригороде Махачкалы. Детей среди пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Дагестана.

"Предварительно, четыре человека пострадали в результате ДТП с участием порядка 10 автомобилей на каспийской трассе в пригороде Махачкалы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, состояние пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести. "Детей среди пострадавших нет", - добавили в Минздраве Дагестана.