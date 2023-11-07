В Калининграде произошел пожар в птичнике компании "Балтптицепром"

Огонь охватил кровлю на площади 20 на 70 м

КАЛИНИНГРАД, 7 ноября. /ТАСС/. Пожар в здании птичника компании "Балтптицепром" произошел в Калининграде. Огонь охватил кровлю на площади 20 на 70 м, отмечена гибель цыплят, люди не пострадали, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"В 15:40 [16:40 мск] поступило сообщение о возгорании кровли в помещении птичника. Сотрудники МЧС России оперативно прибыли на место происшествия. <...> В 16:31 [17:31 мск] ликвидировано открытое горение. Продолжается проливка горевших конструкций", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале управления.

Огнем была охвачена часть кровли птичника на площади 20 на 70 м, уточнили ТАСС в пресс-службе. Часть птицы задохнулась. Пожарные выносят на свежий воздух оставшихся цыплят. Размер ущерба и причины происшествия устанавливаются.

В тушении пожара были задействованы 19 человек личного состава и 6 единиц спецтехники.

По данным областного правительства, "Балтптицепром" - доминирующий производитель мяса цыплят-бройлеров в Калининградской области. Основные направления деятельности предприятия: производство и переработка мяса цыплят-бройлеров, производство полуфабрикатов и колбасных изделий для розничной продажи и ресторанного бизнеса.