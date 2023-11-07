7 ноября, 17:08

Число пострадавших в массовом ДТП в Дагестане увеличилось до семи

Авария произошла на 9-м км автодороги Махачкала - Каспийск - аэропорт

МАХАЧКАЛА, 7 ноября. /ТАСС/. Число пострадавших в результате массовой аварии в пригороде Махачкалы в Дагестане увеличилось до семи, сообщается в Telegram-канале МВД по республике, также уточнено количество участвовавших в ДТП машин - девять.

"Примерно в 17:00 на 9-м км автодороги Махачкала - Каспийск - аэропорт произошло столкновение девяти транспортных средств, в результате которого в больницу с различными телесными повреждениями доставлены семь человек", - говорится в сообщении.

Ранее в Минздраве региона ТАСС сообщали о четырех пострадавших.

Ранее в пресс-службе Минздрава Дагестана ТАСС сообщили, что состояние пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести. 

Теги:
РоссияДагестан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация