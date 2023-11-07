Число пострадавших в массовом ДТП в Дагестане увеличилось до семи

Авария произошла на 9-м км автодороги Махачкала - Каспийск - аэропорт

МАХАЧКАЛА, 7 ноября. /ТАСС/. Число пострадавших в результате массовой аварии в пригороде Махачкалы в Дагестане увеличилось до семи, сообщается в Telegram-канале МВД по республике, также уточнено количество участвовавших в ДТП машин - девять.

"Примерно в 17:00 на 9-м км автодороги Махачкала - Каспийск - аэропорт произошло столкновение девяти транспортных средств, в результате которого в больницу с различными телесными повреждениями доставлены семь человек", - говорится в сообщении.

Ранее в Минздраве региона ТАСС сообщали о четырех пострадавших.

Ранее в пресс-службе Минздрава Дагестана ТАСС сообщили, что состояние пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести.