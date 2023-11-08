Сальдо заявил, что в Херсонской области средства ПВО сбили три украинские ракеты

ГЕНИЧЕСК, 8 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку нанесения ракетного удара по южным регионам России.

Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, над Геническим округом средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три ракеты.

"Сейчас противник предпринимает ракетное нападение на российский юг. Над Геническим муниципальным округом средствами ПВО сбиты три вражеские ракеты, обломки упали на землю, предварительно, вне населенных пунктов", - написал он в Telegram-канале.