8 ноября, 08:09

На Ставрополье четверо подростков разрушили более 20 надгробий на кладбище

Подозреваемых передали в комиссию по делам несовершеннолетних

ПЯТИГОРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Четверо несовершеннолетних разрушили 21 надгробие на кладбище села Этока на Ставрополье. Подростки переданы в комиссию по делам несовершеннолетних (ПДН), сообщил глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко.

"У нас произошел неприятный инцидент на кладбище села Этока. Четверо несовершеннолетних разрушили 21 надгробное сооружение. Нарушители уже найдены и переданы в комиссию ПДН", - написал Бондаренко в телеграм-канале.

По его словам, в настоящее время проводится проверка по данному факту. 

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