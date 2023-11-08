На Ставрополье четверо подростков разрушили более 20 надгробий на кладбище

Подозреваемых передали в комиссию по делам несовершеннолетних

ПЯТИГОРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Четверо несовершеннолетних разрушили 21 надгробие на кладбище села Этока на Ставрополье. Подростки переданы в комиссию по делам несовершеннолетних (ПДН), сообщил глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко.

"У нас произошел неприятный инцидент на кладбище села Этока. Четверо несовершеннолетних разрушили 21 надгробное сооружение. Нарушители уже найдены и переданы в комиссию ПДН", - написал Бондаренко в телеграм-канале.

По его словам, в настоящее время проводится проверка по данному факту.