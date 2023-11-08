Суд приговорил бойца ВСУ к 20 годам колонии за покушение на людей в Мариуполе

В апреле 2022 года Сергей Думчик расстрелял гражданский автомобиль, в котором находились трое безоружных мужчин

ДОНЕЦК, 8 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил украинского военнослужащего Сергея Думчика к 20 годам колонии за покушение на жителей Мариуполя в апреле 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"С учетом позиции государственного обвинителя Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил Думчика к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе.

В суде установлено, что в апреле 2022 года Думчик расстрелял гражданский автомобиль, в котором находились трое безоружных мужчин. Им удалось покинуть автомобиль и укрыться от обстрела.

Осужденный признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).