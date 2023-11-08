Суд признал незаконным сброс стоков в реку Миасс Челябинским металлургическим комбинатом

Согласно материалам иска, сбросы производились с содержанием загрязняющих веществ, превышающим нормативы

ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Челябинской области признал незаконным сброс в 2013-2016 годах сточных вод в реку Миасс ПАО "Челябинский металлургический комбинат". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.

"Исковые требования удовлетворены частично. Суд постановил признать незаконными действия публичного акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" по сбросу сточных вод в Миасс с Баландинского, Каштакского и Першинского выпусков с июня 2013 года по февраль 2016 года, также с 12 по 19 мая 2016 года. В удовлетворении остальной части исковых требований принято решение отказать", - сказано в распространенном сообщении.

По данным пресс-службы, иск к предприятию был подан Уральским межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Согласно материалам иска, сбросы производились с содержанием загрязняющих веществ, превышающим нормативы. Суд постановил взыскать с публичного акционерного общества в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 тыс. рублей.

Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования обратилось в суд 29 мая 2023 года. В счет возмещения вреда, причиненного водному объекту, оно требовало взыскать 262 925 846 рублей 69 копеек.