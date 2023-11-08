8 ноября, 10:10
Военная операция на Украине

В Днепропетровской области газовая инфраструктура получила повреждения

Масштаб выясняется, сообщает Министерство энергетики Украины

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Оборудование газораспределительных сетей получило повреждения в Днепропетровской области, сообщает Министерство энергетики Украины.

"В Днепропетровской области повреждено оборудование газораспределительных сетей. Масштаб выясняется. Без отключений потребителей", - говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.

По его данным, также в результате взрывов получили повреждения электросети в Харьковской области. Помимо этого региона, обесточенной остается часть Сумской и Черниговской областей. 

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УкраинаВоенная операция на Украине
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