В Днепропетровской области газовая инфраструктура получила повреждения

Масштаб выясняется, сообщает Министерство энергетики Украины

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Оборудование газораспределительных сетей получило повреждения в Днепропетровской области, сообщает Министерство энергетики Украины.

"В Днепропетровской области повреждено оборудование газораспределительных сетей. Масштаб выясняется. Без отключений потребителей", - говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.

По его данным, также в результате взрывов получили повреждения электросети в Харьковской области. Помимо этого региона, обесточенной остается часть Сумской и Черниговской областей.