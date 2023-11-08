В Кирове столкнулись четыре автомобиля

В больницу на осмотр направлены четыре человека

ТАСС, 8 ноября. В Кирове четыре автомобиля столкнулись на Октябрьском проспекте. На осмотр в травматологическую больницу направлены четыре человека, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Сегодня в полдень в Кирове на Октябрьском проспекте произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей. Погибших нет. Четыре человека направлены на осмотр в травматологическую больницу", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в региональном минздраве, среди пострадавших есть один ребенок, он доставлен в центр травматологии. Двоих пострадавших осмотрели на месте, от госпитализации они отказались.

Для проведения аварийно-спасательных работ на место происшествия выехали сотрудники пожарно-спасательной части.