8 ноября, 10:59
Военная операция на Украине

В ЛНР на 14 лет осудили украинского военного за выстрел по жительнице города Счастье

© СК России

Роману Бондаренко предъявлено обвинение в покушении на убийство общеопасным способом, совершенном по мотивам идеологической и политической вражды и в применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 14 годам лишения свободы военнослужащего 40-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Романа Бондаренко, выстрелившего из подствольного гранатомета в мирную жительницу города Счастье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"По данным следствия, 25 февраля 2022 года Бондаренко на улице Донецкой в городе Счастье выстрелил из закрепленного на автомате подствольного гранатомета в безоружную, не принимающую участие в вооруженном конфликте 47-летную мирную жительницу. В результате произошедшего взрыва горожанка получила осколочные ранения", - сообщили в ГВП.

Ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство общеопасным способом, совершенном по мотивам идеологической и политической вражды и в применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте. 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеЛНР
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация