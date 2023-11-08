8 ноября, 11:13
Военная операция на Украине

В Белгородской области пять домов получили повреждения при атаке со стороны ВСУ

Губернатор Вячеслав Гладков также сообщил, что пострадали два автомобиля

БЕЛГОРОД, 8 ноября. /ТАСС/. Пять жилых домов и два автомобиля повреждены при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Валуйки Белгородской области. Пострадавших нет.

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Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Сегодня под обстрел ВСУ попал город Валуйки. По предварительной информации, пострадавших нет. Сильно повреждены два частных жилых дома, также осколками посечены еще три дома и два автомобиля", - проинформировал глава региона.

По его словам, оперативные и аварийные службы находятся на месте, подомовой обход продолжается. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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