В Курской области три района подверглись обстрелам со стороны Украины

По данным главы региона Романа Старовойта, никто не пострадал

КУРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Населенные пункты в трех приграничных районах Курской области подверглись обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня днем со стороны Украины обстреляны сразу три района Курской области. Обязательно поможем всем собственникам в восстановлении испорченного имущества", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Предварительно, по информации главы региона, в результате обстрелов пострадавших нет. В селе Успеновка Кореневского района зафиксировали четыре прилета, повреждения получили три домовладения. После обстрела села Горналь Суджанского района продолжается подомовой обход территории. В результате обстрела приграничных территорий Рыльского района повреждений не выявлено.