8 ноября, 12:39
Военная операция на Украине

В Курской области три района подверглись обстрелам со стороны Украины

По данным главы региона Романа Старовойта, никто не пострадал

КУРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Населенные пункты в трех приграничных районах Курской области подверглись обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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"Сегодня днем со стороны Украины обстреляны сразу три района Курской области. Обязательно поможем всем собственникам в восстановлении испорченного имущества", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Предварительно, по информации главы региона, в результате обстрелов пострадавших нет. В селе Успеновка Кореневского района зафиксировали четыре прилета, повреждения получили три домовладения. После обстрела села Горналь Суджанского района продолжается подомовой обход территории. В результате обстрела приграничных территорий Рыльского района повреждений не выявлено. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичУкраинаРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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