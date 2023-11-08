"Славянин" получил пробоину при столкновении с другим судном в водах Болгарии

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал

СОФИЯ, 8 ноября. /ТАСС/. Паром "Славянин", плавающий под российским флагом, столкнулся с сухогрузом под флагом Палау в районе мыса Шабла в северо-восточной части территориальных вод Болгарии. Об этом сообщает специализированный портал maritime.bg со ссылкой на данные с места происшествия.

Согласно его информации, в результате инцидента паром "Славянин" получил пробоину в левом борту. С креном в два градуса судно возвращается в Варну, где будет проведено детальное обследование пробоины. Пострадавших нет.

Второе судно, вероятно, повреждений не получило и продолжило движение к проливу Босфор. Других подробностей не приводится.