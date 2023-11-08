В Алтайском крае при катании со снежной горки умерла девочка

По данным прокуратуры, в результате заноса она ударилась о препятствие и погибла

БАРНАУЛ, 8 ноября. /ТАСС/. Девочка умерла в Шелаболихинском районе Алтайского края, ударившись о препятствие при катании со снежной горки. Об этом ТАСС сообщила помощник прокурора региона Мария Антошкина.

"Предварительно установлено, что 8 ноября 11-летняя девочка в селе Шелаболиха каталась со снежного склона в присутствии других детей. При спуске с горы в результате заноса и удара о препятствие она получила повреждения и скончалась", - сообщила она.

По данным следственного управления СК по Алтайскому краю, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи проводят осмотр места происшествия. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа прокуратурой Шелаболихинского района проводится проверка в связи со смертью ребенка.