В США в ДТП с фурой предполагаемого торговца людьми погибли восемь человек

Водитель грузовика врезался в легковой автомобиль при попытке скрыться от правоохранителей, сообщили власти города Бейтсвилл

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Восемь человек погибли в результате ДТП с участием фуры, водитель которой подозревался в контрабанде людей, неподалеку от американского города Бейтсвилл (штат Техас). Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на местные власти.

По их данным, водитель 18-колесной фуры пытался скрыться от правоохранителей и врезался в легковой автомобиль. Все люди, находившиеся в обоих транспортных средствах, погибли.

Согласно сведениям телеканала NBC, несколько пассажиров фуры были гражданами Гондураса.