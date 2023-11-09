Рядом с Курильскими островами произошли два землетрясения магнитудой до 5,4

Местные жители ощутили подземные толчки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Сейсмологи зарегистрировали в морской акватории рядом с Курильскими островами (Сахалинская область) два землетрясения магнитудой до 5,4, сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Эпицентр землетрясения магнитудой 5,4 находился в 170 км восточнее острова Итуруп, у южной группы Курильских островов, на глубине 61 км. Эпицентр второго землетрясения магнитудой 4,1 - у северной группы Курильских островов на глубине 55 км", - рассказал собеседник агентства.

Местные жители ощутили слабые подземные толчки. Их почувствовали жители верхних этажей.