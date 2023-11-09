На Сахалине военнослужащего осудили за самовольный уход со службы

Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным по уголовному делу о самовольном оставлении места службы и приговорил его к шести годам лишения свободы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"За совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке", - сказали в суде. Подсудимый взят под стражу в зале суда.

В судебном заседании установлено, что мужчина решил временно уклониться от исполнения обязанностей военной службы в период мобилизации. Без уважительной причины 29 июня не явился в срок на службу при переводе в воинскую часть Сахалинской области. Проводил время по своему усмотрению в Южно-Сахалинске. 8 августа его задержали сотрудники военной полиции.