В Домодедово таможенники пресекли незаконный вывоз в США котенка сервала

Детеныш подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения и занесен в международную Красную книгу

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Домодедовские таможенники не дали незаконно вывезти из России в США трехмесячного котенка сервала, находящегося под угрозой исчезновения. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России в своем Telegram-канале.

"Трехмесячного котенка сервала, находящегося под угрозой исчезновения, не дали незаконно вывезти из России домодедовские таможенники. Экзотического хищника по поддельным документам вез в Нью-Йорк транзитом через Турцию гражданин США", - говорится в публикации.

Как сообщает ФТС, инспекторы остановили 37-летнего американского бизнесмена на зеленом коридоре. В ходе таможенного контроля мужчина достал из сумки для переноски животных пятнистого котенка и предоставил сертификаты на домашнюю кошку породы египетская мау. Он пояснил, что занимается продажей животных. Таможенники усомнились в достоверности предоставленных документов и передали котенка экспертам. Таможенная экспертиза установила, что это детеныш кустарниковой кошки или сервала - хищного млекопитающего семейства кошачьих. Он подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) и занесен в международную Красную книгу. Для перемещения такого животного через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) требуется специальное разрешение. Рыночная стоимость кустарниковой кошки превышает 300 тыс. рублей.

В настоящее время котенок находится в одном из центров передержки для диких животных в Московской области, ему обеспечен необходимый уход и правильное питание. В отношении гражданина США возбуждены два административных дела за недостоверное декларирование и несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров. Максимально возможное наказание - штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров с их конфискацией или без таковой.