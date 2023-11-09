Прокуратура проверит "Уральские авиалинии" после инцидента с ручной кладью ребенка

В авиакомпании проводят служебную проверку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Прокуратура организовала проверку после публикации об инциденте в Сочи, где ребенку запретили пронести ручную кладь на борт самолета авиакомпании "Уральские авиалинии". Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"Свердловской транспортной прокуратурой в ходе мониторинга СМИ выявлена публикация о нарушении ОАО "Авиакомпания "Уральские авиалинии" прав несовершеннолетнего пассажира, выразившихся в запрете провоза в салоне воздушного судна ручной клади в связи с превышением установленных перевозчиком габаритов. Прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка законности действий перевозчика, соблюдению прав пассажира", - говорится в сообщении ведомства.

В авиакомпании ТАСС сообщили, что проводят служебную проверку.

Ранее Telegram-канал "Mash на Мойке" сообщил, что девочку не пустили на рейс "Уральских авиалиний" в Санкт-Петербург из-за не прошедшей по габаритам ручной клади. По словам отца ребенка, которые приводит канал, чемодан влезал "почти идеально", при этом в Сочи ребенок летел рейсом этой же авиакомпании. В итоге чемодан пришлось оставить в аэропорту, вещи из него взяли с собой другие пассажиры.