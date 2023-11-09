Трассу Великий Новгород - Псков перекрыли из-за аварии в Порхове

Система центрального водоснабжения 1979 года находится на глубине 4,5 м и проходит под федеральной дорогой, что осложняет ремонтные работы, объяснил глава Порховского района Юрий Семенов

ПСКОВ, 9 ноября. /ТАСС/. Авария на канализационных сетях произошла в городе Порхове Псковской области с населением порядка 7,3 тыс. человек. Из-за инцидента власти отключили систему центрального водоснабжения и перекрыли федеральную трассу Р-56 Великий Новгород - Псков, сообщил глава Порховского района Юрий Семенов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Для устранения аварии на центральных инженерных сетях канализации города Порхова мы вынуждены временно отключить систему центрального водоснабжения. Усложняет устранение аварии тот факт, что система, построенная в 1979 году, залегает на глубине 4,5 м и проходит под федеральной трассой, в связи с чем трассу пришлось перекрыть", - написал глава района.

По данным пресс-службы федерального учреждения Упрдор "Северо-Запад", Р-56 перекрыта на участке между улицами Псковская и Калачева. В этом месте работают специалисты порховского "Водоканала", они устраняют аварию на сетях безнапорной канализации. В связи с инцидентом дорожники организовали объезд по проспекту Ленина от Шишова моста до улицы Красноармейской. Автомобилисты могут передвигаться по этой схеме в оба направления.

Юрий Семенов также уточнил, что для ликвидации аварии привлечены все имеющиеся в районе службы. "Специалистами коммунальных служб принимаются все меры, чтобы ликвидировать аварию в кратчайшие сроки. Приношу свои извинения за доставленные неудобства и прошу отнестись к данной ситуации с пониманием", - добавил он.

Как уточнили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе района, авария произошла в четверг. При этом из-за отсутствия холодной воды в домах жителей нет и горячего водоснабжения, так как в большинстве случаев люди пользуются персональными котлами-водонагревателями, получая воду из централизованной системы холодного водоснабжения.

"Из социальных учреждений на территории города находится школа и детские сады, они работают в штатном режиме. Им обеспечен необходимый запас воды. Кроме того, в городе есть водозаборные колонки, из которых также можно набрать воду", - сказал собеседник агентства.