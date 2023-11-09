9 ноября, 11:25

Экс-мэр Оренбурга Арапов не смог обжаловать 100 млн рублей и конфискацию имущества

По информации суда, без удовлетворения также оставили жалобы членов его семьи и доверенных лиц

ТАСС, 9 ноября. Оренбургский областной суд оставил без удовлетворения жалобу осужденного ранее за получение взяток экс-главы Оренбурга Евгения Арапова, членов его семьи и доверенных лиц на конфискацию свыше 100 млн рублей и части имущества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судебная коллегия определила решение Ленинского районного суда города Оренбурга от 20 февраля 2023 года оставить без изменения. Апелляционную жалобу Арапова Евгения Сергеевича <…> оставить без удовлетворения", - приводятся слова судьи. Без удовлетворения также оставили жалобы членов его семьи и доверенных лиц.

В августе 2020 года Ленинский районный суд Оренбурга приговорил Арапова за взяточничество к 4,5 года колонии строгого режима со штрафом в 15 млн рублей. В январе 2023 года Акбулакский районный суд досрочно освободил из колонии Арапова. Суд посчитал, что бывший чиновник встал на путь исправления. 

Теги:
РоссияОренбургская область
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