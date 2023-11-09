9 ноября, 11:21

В Ярославской области четыре человека пострадали в ДТП с эвакуатором

По данным УМВД по региону, произошло столкновение автомобиля Renault и эвакуатора ГАЗ

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Автомобиль столкнулся с эвакуатором в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области, в результате ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

"Произошло столкновение автомобиля Renault и эвакуатора ГАЗ. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали водитель и трое пассажиров автомобиля Renault, они доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По данным полиции, столкновение произошло у села Шопша. Обстоятельства ДТП уточняются. 

Теги:
РоссияЯрославская область
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