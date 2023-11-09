9 ноября, 14:01

Британские туристы погибли в отеле Египта, отравившись химикатами от клопов

Трагедия произошла в августе 2018 года

ЛОНДОН, 9 ноября. /ТАСС/. Пара британских туристов умерла от токсичных испарений химикатов, которыми травили клопов в соседнем номере отеля в Египте. Об этом сообщила газета The Guardian.

Издание проинформировало о до сих пор неизвестных причинах трагедии, случившейся в хургадской гостинице Steigenberger Aqua Magic Hotel в августе 2018 года. По его информации, после того, как британские супруги 69 и 63 лет провели ночь в отеле во время отдыха, они начали испытывать сильное недомогание и рвоту. Прибывшие на место врачи не смогли помочь, и пара умерла на следующий день. Теперь коронерский суд британского Блэкберна постановил, что туристы погибли потому, что комнату в отеле по соседству с их номером обрабатывали химическими реагентами, предназначенными для уничтожения клопов.

Как указывает газета, в предварительном заключении эксперта, представленном на более раннем слушании, говорилось, что причиной смерти супругов могло стать возможное воздействие "инфекционного биологического агента или токсичных химических веществ". 

Теги:
ВеликобританияЕгипет
© Информационное агентство ТАСС
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