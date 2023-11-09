9 ноября, 16:34,
обновлено 9 ноября, 16:38
Расследование гибели дочери Александра Дугина

Суд приговорил соучастников убийства Дугиной к одному и четырем годам колонии

Иван Рыбин и Даниил Чоудхури признаны виновными в незаконном сборе данных о семье журналистки

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Нагатинский суд Москвы приговорил бывшего сотрудника МВД Ивана Рыбина и ранее судимого Даниила Чоудхури к четырем и одному годам колонии соответственно за предоставление данных об автомобиле и месте жительстве журналистки Дарьи Дугиной, погибшей в результате покушения. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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"Суд признал виновными Рыбина и Чоудхури по ст. 137 УК РФ (незаконные сбор или распространение сведений о частной жизни лица). Суд также признал Рыбина виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Путем частичного сложения наказаний суд постановил приговорить Рыбина к четырем годам колонии общего режима, а Чоудхури - к одному году колонии общего режима", - сказали в суде.

Также суд лишил Рыбина специального звания майор полиции. При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие находящихся на иждивении у экс-полицейского родителей, бабушки с дедушкой и несовершеннолетних детей. Суд также учел, что Чоудхури состоит на учете в онкодиспансере. Кроме того, он обвиняется в мошенничестве по другому делу.

По версии обвинения, с февраля по апрель 2022 года ранее судимый за мошенничество Даниил Чоудхури разместил в специально созданной группе мессенджера Telegram объявление о сборе конфиденциальной информации о Дугиной. В тот момент Рыбин занимал должность государственного инспектора ГИБДД и имел доступ к информационной системе Госавтоинспекции. Он получил личные сведения о Дугиных: данные о месте их жительства, марки и номера принадлежащих им автомобилей и другую информацию, и продал их за 3 350 рублей. Чоудхури отправил полученную информацию неустановленным лицам. При этом оба утверждают, что были не осведомлены о готовящемся убийстве.

Оба подсудимых признали вину. 

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Расследование гибели дочери Александра Дугина
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