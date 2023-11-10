9 ноября, 21:16

В Виннице произошел крупный пожар на складах

Ukrainian Emergency Service via AP, архив
© Ukrainian Emergency Service via AP, архив

Площадь возгорания составляет около 1 тыс. кв. м

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в складских помещениях в Виннице на западе Украины, сообщило региональное отделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Бойцы ГСЧС ликвидируют пожар в складских помещениях", - говорится в сообщении на странице ГСЧС по Винницкой области в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Площадь пожара составляет около 1 тыс. кв. м. Причины возгорания не уточняются.

В украинских СМИ также распространилось видео, на котором запечатлено крупное возгорание и поднимающийся над городом дым.

 

===========

Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена. 

Теги:
Украина
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация