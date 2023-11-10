В Виннице произошел крупный пожар на складах

Площадь возгорания составляет около 1 тыс. кв. м

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в складских помещениях в Виннице на западе Украины, сообщило региональное отделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Бойцы ГСЧС ликвидируют пожар в складских помещениях", - говорится в сообщении на странице ГСЧС по Винницкой области в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Площадь пожара составляет около 1 тыс. кв. м. Причины возгорания не уточняются.

В украинских СМИ также распространилось видео, на котором запечатлено крупное возгорание и поднимающийся над городом дым.

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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.