На Сахалине осудят экс-главврача из-за ущерба бюджету региона в 61 млн рублей

Ей грозит до 10 лет лишения свободы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Бывший главный врач Холмской центральной районной больницы на юге Сахалина обвиняется по уголовному делу о превышении должностных полномочий, повлекших за собой ущерб бюджету Сахалинской области на сумму более 61 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.

"Действия обвиняемой квалифицированы следственным органом по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). За совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - рассказали в надзорном ведомстве.

По информации прокуратуры, в период с 23 мая 2017 года по 5 декабря 2022 года женщина, находясь в должности главврача больницы, умышленно подыскала заведомо непригодное для эксплуатации здание. Она приобрела его в собственность Сахалинской области для нужд больницы. Кроме того, после покупки здания обвиняемая не приняла мер к его сохранности - объект недвижимого имущества был демонтирован. Ущерб, причиненный бюджету Сахалинской области, составил более 61 млн рублей.