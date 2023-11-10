Прокуратура Приморья выявила нарушения при ликвидации последствий ледяного дождя

Представления внесли главе Лесозаводска и ресурсоснабжающим организациям

ВЛАДИВОСТОК, 10 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Приморского края внесла представления главе Лесозаводска и ресурсоснабжающим организациям об устранении нарушений закона при ликвидации аварий, произошедших из-за ледяного дождя, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморья.

"По результатам проверки установлено, что в период действия на территории округа режима чрезвычайной ситуации не обеспечено надлежащее взаимодействие служб жизнеобеспечения. Отсутствие должных мер по минимизации последствий осадков привело к затягиванию процесса подключения объектов к коммунальным ресурсам. Так, электроснабжение населения, прекратившееся 6 ноября, полностью восстановлено лишь к 23 часам 9 ноября", - сообщили в ведомстве.

Главе городского округа и руководителям сетевых организаций внесены представления об устранении нарушений закона. Кроме того, должностные лица сетевых организаций вызваны в прокуратуру для решения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях.

"Негативно на сложившуюся обстановку повлияло и непринятие своевременных мер к спилу деревьев, расположенных вблизи линий электропередачи и замене ветхих деревянных опор. Количество ремонтных бригад, задействованных в восстановлении коммунальной услуги, увеличено только после вмешательства прокурора", - уточнили в ведомстве.

В начале недели в Приморском крае прошли сильные осадки в виде дождя и снега, которые в северных районах приняли форму ледяного дождя. Это явление вызвало масштабные аварии на электросетях, которые повреждались падающими под весом налипшего льда деревьями.