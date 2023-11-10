В Белгородской области за сутки зафиксировали 36 прилетов со стороны ВСУ

Пострадавших и разрушений нет

БЕЛГОРОД, 10 ноября. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области 36 боеприпасов, с БПЛА сброшены два взрывных устройства. Пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 20 артиллерийских снарядов. В селе Журавлевка и хуторе Варишкин сброшено по одному взрывному устройству с БПЛА. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал он.

В Волоконовском районе в четверг под минометный обстрел попала окраина хутора Старый, установлено четыре прилета. В Шебекинском округе по селу Новая Таволжанка ВСУ выпустили пять минометных снарядов и два снаряда из гранатомета СПГ-9 "Копье", по хутору Панков - пять минометных снарядов. "Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - отметил губернатор.