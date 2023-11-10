В Оренбурге семья умершего экс-министра не смогла оспорить конфискацию имущества

В прокуратуре сообщили, что решение по ходатайству государственного обвинителя в доход государства земельного участка и дома стоимостью около 50 млн рублей осталось без изменения

ТАСС, 10 ноября. Суд оставил без удовлетворения жалобы родственников умершего экс-министра образования Оренбургской области Вячеслава Лабузова, признанного виновным во взятках и превышении полномочий, на конфискацию имущества стоимостью около 50 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"В Оренбургской области вступило в силу постановление в отношении экс-министра образования Вячеслава Лабузова, признанного виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий. Решение в части конфискации по ходатайству государственного обвинителя в доход государства земельного участка и дома стоимостью порядка 50 млн рублей оставлено без изменения", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что бывшего министра признали виновным по ч. 2 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 5, 6 ст. 290 (получение взятки в крупном и особо крупном размерах), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 (легализация имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере) УК РФ.

Как сообщалось ранее, Лабузов умер 1 февраля 2023 года в возрасте 65 лет. Его родственники возражали против прекращения уголовного дела по нереабилитирующему основанию.