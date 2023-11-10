На Чукотке возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки самолета Ан-2

Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего

ТАСС, 10 ноября. Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки самолета Ан-2 на Чукотке.

Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России по факту авиационного происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ [нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта]", - говорится в сообщении.

Следователи выехали на место происшествия. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Соответствующие службы проводят поисково-спасательные мероприятия. При этом в ГУ МЧС по Чукотскому автономному округу сообщили ТАСС, что самолет пока не нашли.