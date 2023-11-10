10 ноября, 07:04

На Чукотке возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки самолета Ан-2

Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего

ТАСС, 10 ноября. Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки самолета Ан-2 на Чукотке.

Читайте также
Поиски с воздуха пропавшего Ан-2 на Чукотке отложили до 11 ноябряНа Чукотке пропал самолет Ан-2

Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России по факту авиационного происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ [нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта]", - говорится в сообщении.

Следователи выехали на место происшествия. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Соответствующие службы проводят поисково-спасательные мероприятия. При этом в ГУ МЧС по Чукотскому автономному округу сообщили ТАСС, что самолет пока не нашли. 

Теги:
РоссияЧукотский автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация