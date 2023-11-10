10 ноября, 08:22,
обновлено 10 ноября, 08:30

В Нижневартовске из-за сообщения об угрозе взрыва эвакуировали учителей и учеников школы

Сотрудники экстренных служб проверяют здание

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 ноября. /ТАСС/. Сообщение о возможном минировании поступило в школу Нижневартовска. Идет эвакуация учеников и учителей, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

"На электронную почту школы поступило письмо с угрозами и сообщением о взрывном устройстве. Принято решение об эвакуации учеников и учителей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работают представители оперативных служб, они проверяют здание на наличие угрозы. Также прошла эвакуация поликлиники №1.

Как уточнили в Telegram-канале администрации Нижневартовска, сообщения поступили также в другие учреждения. "Сегодня поступило ложное сообщение о наличии якобы взрывных устройств в ряде учреждений, в том числе в школах и в администрации города. Для обеспечения безопасности проведена эвакуация людей. Ученики и педагоги школ были переведены в соседние образовательные учреждения. В рамках оперативных мероприятий проводятся проверки кинологической службой", - сказано в сообщении. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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