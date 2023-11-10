Планировавшего перейти на сторону ВСУ краснодарца приговорили к шести годам колонии

По версии следствия, в июне он прибыл по указанию СБУ на железнодорожный вокзал для выезда на территорию Украины

КРАСНОДАР, 10 ноября. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд признал виновным 49-летнего местного жителя с двойным гражданством, который планировал участвовать в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), в приготовлении к госизмене, ему назначили наказание в виде шести лет лишения свободы. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"Краснодарский краевой суд огласил приговор в отношении 49-летнего местного жителя, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к государственной измене, а именно умышленное создание условий для перехода на сторону противника). Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему назначен один год ограничения свободы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчину выявили и задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Он имел двойное гражданство (России и Украины), являлся противником проведения специальной военной операции, планировал вступить в ряды вооруженных формирований Украины и в июне 2023 года по указанию куратора от СБУ прибыл на железнодорожный вокзал для выезда на территорию Украины, при нем нашли присягу на имя президента Украины.