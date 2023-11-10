10 ноября, 08:47
Военная операция на Украине

В окрестностях Ясиноватой ДНР при обстреле ВСУ пострадал мужчина

Огонь велся из артиллерии натовского калибра 155 мм

ДОНЕЦК, 10 ноября. /ТАСС/. Мужчина получил ранение в результате обстрела населенного пункта Верхнеторецкое в окрестностях Ясиноватой ДНР со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

"В результате очередного обстрела ВФУ (вооруженные формирования Украины - прим. ТАСС) населенного пункта Верхнеторецкое (Ясиноватский муниципальный округ) ранение получил мужчина 1938 года рождения", - написал он в Telegram-канале.

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, огонь велся из артиллерии натовского калибра 155 мм. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеДНР
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация