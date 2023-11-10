В окрестностях Ясиноватой ДНР при обстреле ВСУ пострадал мужчина

Огонь велся из артиллерии натовского калибра 155 мм

ДОНЕЦК, 10 ноября. /ТАСС/. Мужчина получил ранение в результате обстрела населенного пункта Верхнеторецкое в окрестностях Ясиноватой ДНР со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

"В результате очередного обстрела ВФУ (вооруженные формирования Украины - прим. ТАСС) населенного пункта Верхнеторецкое (Ясиноватский муниципальный округ) ранение получил мужчина 1938 года рождения", - написал он в Telegram-канале.

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, огонь велся из артиллерии натовского калибра 155 мм.