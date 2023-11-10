10 ноября, 09:19
Военная операция на Украине

В Херсонской области сообщили об ударе ВСУ ракетами HIMARS по Скадовску

Пострадавших нет

ГЕНИЧЕСК, 10 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины ударили, по предварительным данным, ракетами HIMARS по Скадовску в Херсонской области, поврежден частный дом, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

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"Ночью враг совершил террористический обстрел гражданской инфраструктуры в Скадовске, по предварительным данным, "Хаймарсами". Три ракеты сбили воины ПВО, одна попала в пустующий дом в районе частной застройки. К счастью, пострадавших нет. Владельцам дома причинен значительный материальный ущерб", - написал он. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир ВасильевичХерсонская область
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