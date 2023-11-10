В Херсонской области сообщили об ударе ВСУ ракетами HIMARS по Скадовску

Пострадавших нет

ГЕНИЧЕСК, 10 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины ударили, по предварительным данным, ракетами HIMARS по Скадовску в Херсонской области, поврежден частный дом, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

"Ночью враг совершил террористический обстрел гражданской инфраструктуры в Скадовске, по предварительным данным, "Хаймарсами". Три ракеты сбили воины ПВО, одна попала в пустующий дом в районе частной застройки. К счастью, пострадавших нет. Владельцам дома причинен значительный материальный ущерб", - написал он.