Над Орловской областью сбили украинский БПЛА

Пострадавших нет

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в небе над Орловской областью, выпущенный по объектами над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"10 ноября около 11:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над Орловской областью", - сообщили в ведомстве.

Губернатор региона Андрей Клычков ранее сообщил, что средства радиоэлектронной борьбы обезвредили беспилотный летательный аппарат. "Сегодня утром на территории Ливенского района Орловской области средствами радиоэлектронной борьбы был обезврежен очередной беспилотный летательный аппарат. Место происшествия оцеплено для обеспечения безопасности населения и проведения правоохранительными органами необходимых мероприятий", - написал Клычков в своем Тelegram-канале.

Как отметил глава региона, ситуация находится под контролем. По информации Клычкова, в результате инцидента пострадавших нет.