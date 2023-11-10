10 ноября, 13:21
Военная операция на Украине

В Курской области два многоквартирных дома получили повреждения при атаке со стороны ВСУ

Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что пострадавших нет

КУРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Два многоквартирных дома получили повреждения в результате обстрела села Козино Курской области со стороны Вооруженных сил Украины, также снаряды попали в здание на территории промышленного предприятия, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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"Село Козино Рыльского района обстреляно со стороны Украины. К счастью, пострадавших нет. Повреждены крыши, окна и двери двух многоквартирных домов, окна, забор и хозпостройка одного частного домовладения, 2 автомобиля", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Также в ходе обстрела снаряды попали в здание на территории промышленного предприятия, после чего загорелась крыша. На место возгорания выехали пожарные расчеты. 

Теги:
УкраинаРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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