10 ноября, 13:39,
обновлено 10 ноября, 13:57
Военная операция на Украине

Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник

Он был сбит дежурными средствами ПВО

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня около 15:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - сообщили там.

Как позже написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз, БПЛА был уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО, пострадавших и разрушений нет. "Оперативные службы работают на месте", - отметил Богомаз. 

Теги:
УкраинаРоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская областьВоенная операция на Украине
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