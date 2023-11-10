10 ноября, 13:48
Военная операция на Украине

В Брянской области в результате обстрела ВСУ повреждены несколько домов

Оперативные службы работают на месте

БРЯНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Несколько домов получили повреждения в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села в Брянской области, пострадавших нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

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"ВСУ обстреляли село Сушаны Климовского района. Пострадавших нет. По предварительным данным, в результате обстрела повреждены несколько домовладений", - написал глава региона.

Все экстренные и оперативные службы работают на месте, дополнил Богомаз.

Также в пятницу ВСУ совершили обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа, пострадавших нет. "В результате обстрела повреждено одно домовладение, хозпостройки еще двух домовладений, автомобиль, нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - проинформировал глава региона. 

Теги:
УкраинаРоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская областьВоенная операция на Украине
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