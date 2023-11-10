Четыре человека пострадали в ДТП со скорой помощью в Серпухове

ДТП произошло на пересечении улиц Володарского и 1-й Московской

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем в Серпухове, пострадали четыре человека, в том числе 15-летняя девочка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"По предварительной информации, сегодня около 15:25 на пересечении улиц Володарского и 1-й Московской произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи с легковым автомобилем Haval. В результате происшествия пострадали 15-летняя девочка, два фельдшера и водитель, находившиеся в скорой помощи", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, пострадавшие госпитализированы. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП и принятие процессуального решения.