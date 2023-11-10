10 ноября, 14:50

Четыре человека пострадали в ДТП со скорой помощью в Серпухове

ДТП произошло на пересечении улиц Володарского и 1-й Московской

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем в Серпухове, пострадали четыре человека, в том числе 15-летняя девочка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"По предварительной информации, сегодня около 15:25 на пересечении улиц Володарского и 1-й Московской произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи с легковым автомобилем Haval. В результате происшествия пострадали 15-летняя девочка, два фельдшера и водитель, находившиеся в скорой помощи", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, пострадавшие госпитализированы. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП и принятие процессуального решения. 

Теги:
Москва
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация