10 ноября, 15:52,
обновлено 10 ноября, 15:52

На Чукотке двух пострадавших в ЧП с самолетом Ан-2 доставили в артель Шахтерский

Им оказывают первичную медицинскую помощь

ТАСС, 10 ноября. Двух пострадавших в авиапроисшествии с самолетом Ан-2 на Чукотке доставили на артель Шахтерский. Капитана судна в ближайшее время транспортируют в артель Полярный, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

Читайте также
На Чукотке пропал самолет Ан-2На Чукотке возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки самолета Ан-2На Чукотке нашли пропавший самолет Ан-2

"Двое пострадавших в результате авиапроисшествия доставлены на базу артели Шахтерский. Им оказывается первичная медицинская помощь при содействии специалистов окружной больницы. Ждем транспортировки на базу третьего пострадавшего. Его также транспортируют в артель Полярный", - написал он.

Кузнецов добавил, что, как только позволит погода, за пострадавшими отправят санитарный рейс. "Средства и медики [находятся] в полной готовности", - подчеркнул Кузнецов.

10 ноября поступила информация, что самолет Ан-2 авиакомпании "Стриж авиа" в 01:40 мск вылетел по маршруту Певек - АС Полярный (артель старателей "Полярная") - Певек и по времени посадки не вышел на связь. Глава региона сообщал, что на поиски воздушного судна из села Рыркайпий выехали два снегохода с четырьмя волонтерами. Людей удалось найти. Они живы, но получили ранения различной степени тяжести. 

Теги:
РоссияЧукотский автономный округКузнецов, Владислав Гариевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация