На Чукотке двух пострадавших в ЧП с самолетом Ан-2 доставили в артель Шахтерский

Им оказывают первичную медицинскую помощь

ТАСС, 10 ноября. Двух пострадавших в авиапроисшествии с самолетом Ан-2 на Чукотке доставили на артель Шахтерский. Капитана судна в ближайшее время транспортируют в артель Полярный, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

"Двое пострадавших в результате авиапроисшествия доставлены на базу артели Шахтерский. Им оказывается первичная медицинская помощь при содействии специалистов окружной больницы. Ждем транспортировки на базу третьего пострадавшего. Его также транспортируют в артель Полярный", - написал он.

Кузнецов добавил, что, как только позволит погода, за пострадавшими отправят санитарный рейс. "Средства и медики [находятся] в полной готовности", - подчеркнул Кузнецов.

10 ноября поступила информация, что самолет Ан-2 авиакомпании "Стриж авиа" в 01:40 мск вылетел по маршруту Певек - АС Полярный (артель старателей "Полярная") - Певек и по времени посадки не вышел на связь. Глава региона сообщал, что на поиски воздушного судна из села Рыркайпий выехали два снегохода с четырьмя волонтерами. Людей удалось найти. Они живы, но получили ранения различной степени тяжести.