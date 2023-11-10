В Якутии два человека пострадали при нападении медведя

Речь идет о двух сотрудниках "РусГазБурения"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Два сотрудника "РусГазБурения" пострадали от нападения медведя в Якутии, угрозы жизни нет, сообщает компания.

"В Якутии в 180 км от поселка Витим от нападения медведя пострадали два сотрудника "РусГазБурения". <...> В настоящее время работники находятся под наблюдением врачей. Угрозы жизни нет", - сообщило "РусГазБурение" в Telegram-канале.

Уточняется, что пострадавшим была оперативно оказана первая медицинская помощь. При наступлении летной погоды пострадавших направят в больницу города Ленска для продолжения лечения. Компания следит за состоянием здоровья работников и оказывает всю необходимую помощь.