10 ноября, 17:21

В Якутии два человека пострадали при нападении медведя

Речь идет о двух сотрудниках "РусГазБурения"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Два сотрудника "РусГазБурения" пострадали от нападения медведя в Якутии, угрозы жизни нет, сообщает компания.

"В Якутии в 180 км от поселка Витим от нападения медведя пострадали два сотрудника "РусГазБурения". <...> В настоящее время работники находятся под наблюдением врачей. Угрозы жизни нет", - сообщило "РусГазБурение" в Telegram-канале.

Уточняется, что пострадавшим была оперативно оказана первая медицинская помощь. При наступлении летной погоды пострадавших направят в больницу города Ленска для продолжения лечения. Компания следит за состоянием здоровья работников и оказывает всю необходимую помощь. 

Теги:
РоссияРеспублика Саха (Якутия)
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