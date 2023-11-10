10 ноября, 20:57

На Чукотке с места ЧП с самолетом Ан-2 вывезли всех пострадавших

Капитана самолета доставили на базу артели старателей "Полярный"

ТАСС, 10 ноября. Капитана самолета Ан-2 вывезли с места авиапроисшествия на базу артели старателей "Полярный" на Чукотке. Таким образом все пострадавшие вывезены с места ЧП, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

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"Третий пострадавший в авиапроисшествии доставлен на базу "Полярного". Двое <...> ранее были доставлены в артель "Шахтерский". Всем оказана первичная медицинская помощь при удаленном консультировании специалистов окружной больницы. Ждем возможности для вылета санрейса", - написал он.

10 ноября поступила информация, что самолет Ан-2 авиакомпании "Стриж авиа" в 01:40 мск вылетел по маршруту Певек - АС "Полярный" - Певек и по времени посадки не вышел на связь. Глава региона сообщал, что на поиски воздушного судна из села Рыркайпий выехали два снегохода с четырьмя волонтерами. Людей удалось найти. Они живы, но получили ранения различной степени тяжести. 

Теги:
РоссияЧукотский автономный округКузнецов, Владислав Гариевич
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