11 ноября, 07:23
Военная операция на Украине

В Херсонской области заявили о гибели двух человек в результате обстрелов ВСУ левобережья

По словам представителя оперативных служб региона, еще двое получили ранения

ГЕНИЧЕСК, 11 ноября. /ТАСС/. Два мирных жителя населенного пункта Малые Копани Херсонской области погибли, еще два - получили ранения в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам представитель оперативных служб Херсонской области.

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"В результате обстрела населенного пункта Малые Копани, два мирных жителя погибли, два - получили ранения средней степени тяжести", - сказал он.

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по левобережью Херсонской области 112 снарядов, из них пять - по селу Малые Копани. Под огнем украинских военных также оказались Обрывка, Крынки, Алёшки, Казачьи Лагеря, Саги, Корсунка. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру населенный пункт Новая Каховка, населенный пункт Каховка, населенный пункт Крынки, населенный пункт Песчановка, населенный пункт Песчаное, населенный пункт Гладковка, населенный пункт Кардашинка, населенный пункт Новая Збурьевка, выпустив в общей сложности 33 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - добавили в оперативных службах. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеХерсонская область
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